За його словами, війна перебуває в критичній точці, оскільки Росія почала втрачати контроль над раніше захопленими територіями.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотному моменту.

Про це повідомляє Associated Press.

"Нам потрібно як мінімум підготуватися до цієї зими, тому що немає ніяких ознак того, що Росія відмовляється від своєї мети взяти під контроль Україну", - пояснив генсек.

Відео дня

Столтенберг звернувся до громадськості в західних країнах із закликом зберігати віру в зусилля України та інших країн. За його словами, війна перебуває в критичній точці, оскільки Росія почала втрачати контроль над раніше захопленими територіями.

"Війна в Україні наближається до поворотного моменту, коли ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", - підсумував генсек НАТО.

Як раніше повідомляв УНІАН, наступ Збройних сил України на півдні – це початок переломного етапу війни.

Вас також можуть зацікавити новини: