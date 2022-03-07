У Гаазі розглядається справа щодо "геноциду" українського народу, який влаштувала Росія.

Член української делегації на слуханнях у Міжнародному Суді ООН у справі "геноциду" українського народу Росією Олена Зеркаль назвала основні вимоги України до Росії.

В першу чергу, вона закликала РФ негайно припинити військові дії, які вона розв'язала на території України 24 лютого.

"Російська Федерація негайно забезпечує, щоб будь-які збройні сили або нерегулярні збройні формування, які можуть скеруватися або підтримуються нею, а також будь-які організації та особи, на яких вона має вплив, не вживали жодних заходів для сприяння військовим операціям з метою запобігання чи покарання України за вчинення геноциду", - назвала Зеркаль ще одну вимогу.

Також Україна вимагає від РФ утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити спір або зробити його більш складним для вирішення.

"Російська Федерація надає Суду звіт про заходи, вжиті для виконання наказу суду через тиждень після такого наказу, а потім на регулярній основі, яка визначається Судом", - додала Зеркаль.

Крім того, питання репарацій і компенсацій обов'язково будуть предметом наступних слухань.

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