У Кремлі вже почали усвідомлювати, що програють війну, вважає експерт.

Російський президент Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем окупаційною армією в Україні, щоб перекласти на нього відповідальність у разі поразки.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, прізвисько "М'ясник з Алеппо" підходить Суровікіну найбільше.

"Він перетворює цивільне населення в гарматне м'ясо і таким чином намагається домогтися перемоги. Розуміючи, що військовим шляхом цієї перемоги досягти неможливо", - пояснив Жданов.

Експерт зазначив, що офіційно керівника "спеціальної військової операції" оголосили вперше з початку повномасштабного вторгнення.

"До цього ми з вами ламали списи і ніяк не могли зрозуміти, хто ж командує. А командував Путін, тому що операція йшла за планом, як говорив і сам Путін. Коли операція носила звитяжний характер захоплення земель і наближення, хоч і повілього, перемоги, всі ниточки сходилися до Путіна. І лавровий вінок переможця повинен був надіти на голову собі Путін", - додав він.

Зараз в Кремлі вже почали усвідомлювати, що програють війну, а в Генштабі деякі розуміють, що Збройні сили РФ сьогодні втратили наступальну здатність, а завтра можуть втратити і оборонну.

"Тому названий той, хто командує "СВО". І якщо вона провалиться, а все йде саме до цього, то Путін тут ні при чому, це генерал Суровікін не впорався", - пояснив експерт.

Хто такий Суровікін

Як повідомляв УНІАН, раніше в російському Міністерстві оборони призначили командувача армією РФ в Україні.

55-річний Сергій Суровікін брав участь у другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

За словами аналітиків, він корумпований і брутальний генерал навіть за російськими мірками.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що будь-який генерал, якого призначать командувати військами РФ, стане "генералом поразки".

"Командувач програною війною. Ситуацію з поразкою вже ніхто з них не змінить. І вони це знають", - зазначив він.

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