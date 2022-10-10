Аналітики вважають, що він не проявив себе добре під час командування військами на півдні України, тому росіяни занадто сильно сподіваються на нього.

Сергій Суровкін, якого поставили командувачем так званою "спецоперацією", — це звичайний генерал. Раніше він керував угрупованням РФ на півдні України і не досяг вражаючих результатів. Тому радість від його призначення "ірраціональна".

Такими висновками поділилися аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) в свіжому звіті про війну в Україні.

Експерти відзначили, що російська націоналістична спільнота вітала призначення Суровкіна. У Telegram-каналі, пов'язаному з приватною військовою компанією "Вагнер", повідомили, що далі буде більше змін.

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Нібито в Кремлі планують замінити Міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова протягом найближчого тижня. Їх посади дістануться губернатору Тульської області Олексію Дюміну і заступнику начальника Генштабу, генерал-лейтенанту Олександру Матовнікову.

Російські військові блогери угледіли в призначенні Суровкіна рішення Путіна створити єдиний штаб для управління окупаційними військами. Вони вважають, що новий командир отримає більше влади, ніж начальник Генштабу, і зможе встановити тотальний, жорсткий контроль над армією. У ISW називають ентузіазм і радість росіян "ірраціональними".

"Така реакція дивна, враховуючи, що Суровікін — звичайний російський генерал, який, за повідомленнями, з липня командує російськими операціями на півдні України. Він навряд чи покрив себе славою в цій ролі, оскільки російські сили там не отримали значущих позицій і, фактично, зазнали великих втрат в західній частині Херсонської області під його командуванням", — підсумували в ISW.

Призначення Суровкіна командувачем російськими військами: що відомо

Вчора, 8 жовтня, стало відомо, що в Міністерстві оборони РФ вперше призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ця посада дісталася 55-річному Суровкіну. Раніше він брав участь у другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

Аналітик назвали Суровкіна корумпованим і брутальним генералом навіть за російськими мірками. Експерти підкреслюють, що для російського командування війна в Україні токсична. Багато вищих армійських офіцерів або зазнали поразки, або були вбиті.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що призначення Суровкіна не має значення, адже рашисти вже програли.

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