Крім того, ватажок ОРЛО оголосив мобілізацію бойовиків.

Ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник теж оголосив евакуацію населення ОРЛО. Місцевих жителів мають намір вивозити на територію Росії.

Відповідне повідомлення головного Луганського терориста поширили ресурси бойовиків.

"Доручаю главам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів і допомогти населенню в доставці до прикордонних пунктів пропуску", - заявив Пасічник.

За його словами, Росія готова забезпечити організований прийом і розміщення на своїй території жителів окремих районів Луганської області. Крім того, він закликав "всіх, хто здатний тримати в руках зброю, встати на захист своєї землі".

Нагадаємо, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив масову евакуацію населення на територію Ростовської області (Російська Федерація).

Тим часом у МЗС України спростовують інформацію про нібито наступ на окуповані райони.

Тим часом влада Ростова трохи здивована планом терористів "ЛДНР". Кажуть, про жодну евакуацію жителів ОРДЛО не знають, самі все дізналися з новин.

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