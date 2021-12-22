На засіданні досягнули спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах заходів, узгоджених 22 липня 2020 року.

22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Про це інформує прес-служба ОП.

На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних Заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ.

Виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін повідомив, що "уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях".

"Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", - додав він.

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Також повідомляється, що українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії дотику.

Як повідомляв УНІАН, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу отримав поранення один український воїн.