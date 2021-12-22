22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.
Про це інформує прес-служба ОП.
На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних Заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ.
Виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін повідомив, що "уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях".
"Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", - додав він.
Читайте такожРосія фактично заблокувала переговори у ТКГ та в "нормандському" форматі - ЄС
Також повідомляється, що українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії дотику.
Як повідомляв УНІАН, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) за минулу добу отримав поранення один український воїн.