Окупанти продовжують наступальні операції по флангах і в районі самого Торецька.

Російські окупанти продовжують наступати на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, хоча їм поки що не вдалося змінити лінію фронту в цьому районі.

У своєму новому звіті аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) навели дані представниці Луганської групи військ ЗСУ Анастасії Бобовнікової про те, що окупанти проводять бронетанкові атаки на напрямку Сіверська.

Також, за її словами, підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії проводять невеликі піхотні атаки без бронетехніки в районі Часового Яру.

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Крім того, окупанти продовжують наступальні операції на північ від Торецька, в районі самого міста; і на південь від Торецька в районі Ню-Йорка, але жодних підтверджених змін на лінії фронту аналітики ISW не фіксують.

"Російські воєнкори стверджували, що війська просувалися вулицями Руднична і Торгова в центрі Торецька і наближаються до шахти Центральна в центрі міста, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв", - констатували аналітики.

Ситуація в районі Торецька

Росія просувається до Торецька з серпня, захоплюючи село за селом за допомогою піхоти, якій допомагає використання керованих бомб.

Оскільки Україна тепер втрачає все більше і більше територій, президент Володимир Зеленський наказав командуванню мінімізувати просування окупантів уздовж лінії фронту.

Для України Торецьк вже 10 років є містом на лінії фронту, оскільки воно знаходиться недалеко від територій України, захоплених бойовиками у 2014 році. З того часу місто стало якорем укріплень ЗСУ. А для Кремлявзяття міста наблизить мету Путіна щодо захоплення Донбасу.

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