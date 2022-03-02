Тепер ця траса контролюється теробороною Сумської області.

Траса Кіпті-Бачівськ у Сумській області під контролем українських військ.

Про це у відеозверненні у FB заявив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, 1 березня трасу Кіпті-Бачівськ частково звільнили українські війська, а частково залишили війська РФ. "Наші люди перекрили в’їзд з РФ в Україну, зробили у двох місцях завали — це і дерева, це і блоки, це інші загороджувальні споруди", - сказав він і додав, що тепер ця траса контролюється теробороною Сумської області. За його словами, виставлено блокпости.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого російські військові захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Сумщині. Траса починається у Кіптях (село в Чернігівській області), проходить через Батурин, Кролевець і закінчується на контрольно-пропускному пункті Бачівськ, що на кордоні з РФ. Це частина траси Київ-Москва.