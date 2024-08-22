Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

Третя окрема штурмова бригада оголосила про наступ у Харківській області. Як повідомили у пресслужбі бригади, наступальна операція вже принесла деякі успіхи.

"Офіційно: Третя штурмова наступає на Харківщині, повертаємо території! Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км", - заявили у бригаді.

Зазначається, що співідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

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"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", - зазначив командир бригади полковник Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу - штурмовики", - додав Білецький.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної артилерії. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі.

Останні новини з Харківщини

Як повідомляв УНІАН, Третя окрема штурмова бригада заінтригувала гарними новинами з Харківської області. Заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін заявив, що бригада має "хороші новини на своєму напрямку".

"В зоні відповідальності нашої Третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Деталі згодом", - зазначив він.

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