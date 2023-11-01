Через шторм ракетоносії заведені в пункти базування.

Досить ймовірно, що російські загарбники готуються до майбутньої масованої атаки, шукаючи варіанти оминання української протиповітряної оборони.

Про це сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону. Вона зазначила, що Повітряні сили попередили, що є активність БПЛА ударного типу. "Очевидно, що ворог продовжує випробовувати на міцність і нашу систему протиповітряної оборони, і вишукує шляхи для свої повітряних цілей, щоб обминати її", - сказала вона.

За її словами, в морі штормить і корабельне угруповування дещо згорнуто, ракетоносії заведені в пункти базування. "Загроза на високому рівні, але бойового чергування ми не фіксуємо. Якщо і будуть пуски, то, ймовірніше за все, це буде з бухти, але це застосовується в дуже критичній ситуації. Але з огляду на погодні умови навряд чи", - сказала Гуменюк.

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Вона відзначали, що сьогоднішні маневри росіян, які прокладають складні маршрути, свідчать про пошук варіантів обходу системи ППО. "Ймовірно, ворог в рамках підготовки до майбутніх масованих ракетних ударів намагається ретельно вивчити систему нашої протидії", - сказала Гуменюк.

Атака дронів 31 жовтня

Як повідомляв УНІАН, в багатьох регіонах оголошували повітряну тривогу. Наразі вона все ще лунає у Сумській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Повітряні сили повідомляли про декілька груп дронів, випущених російськими окупантами. У мережі з'являлася інформацію про вибухи на Полтавщині.

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