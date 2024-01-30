Цієї ночі російські окупанти продовжують атакувати Україну безпілотними літальними апаратами, військові повідомляють про щонайменше п'ять груп БПЛА у повітряному просторі країни.
Наразі тривогу оголошено у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.
Інформація оновлюється...
О 01:48 у ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БПЛА.
Одна група "шахедів" на Черкащині рухається у напрямку Київщини, ще одну фіксують на Сумщині, вона летить північним курсом, повідомили Повітряні сили о 01:08.
О 00:36 у КОВА повідомили, що на Київщині зафіксували рух російських дронів, у регіоні працють сили протиповітряної оборони.
Станом на 00:10 ситуація з "шахедами" наступна:
- 1. Група "шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на Кіровоградщину.
- 2. Кілька груп ударних БПЛА на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини.
- 3. Група ударних дронів на Полтавщині - курсом на північний схід.
- 4. Група "шахедів" на Вінниччині, рухаються на північний схід.
- 5. Група "шахедів" на Сумщині рухається на північ.
Водночас у Зміївській громаді пролунала серія вибухів, пише Суспільне з посиланням на заступницю мера Тетяну Тімофєєву. Місцева влада збирає інформацію про наслідки атаки.
О 23:57 ПС попередили про активність російської тактичної авіації на сході та півдні, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Близько 23:27 військові оновили дані по БПЛА:
- 1. Група "шахедів" на Миколаївщині рухається на північ.
- 2. Кілька груп ударних БПЛА на Кіровоградщині рухаються на захід.
- 3. Група ударних дронів на Полтавщині - курсом на північ.
- 4. Кілька груп "шахедів" на Харківщині продовжують рух на захід у бік Полтавщини.
О 23:26 Повітряні сили повідомили про безпілотники у передмісті Кривого Рогу. Людей просять залишатися в укриттях.
Вже за кілька хвилин, о 23:12, військові попередили про нові групи "шахедів" на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини. Напрямок руху - північний.
О 23:09Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пересування дронів на наступних напрямках:
- 1. Кілька груп "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухаються на північний схід.
- 2. Група ударних БПЛА на Кіровоградщині курсом на північний захід.
- 3. Група "щахедів" на Дніпропетровщині, вони прямують на Кіровоградщину.
- 4. Група ударних дронів на Полтавщині летить курсом на Миргород.
- 5. Кілька груп "шахедів" на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.
Загроза обстрілів з моря: що відомо
Вдень в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що в Чорному морі перебуває шість кораблів російського флоту. Серед них було два підводних ракетоносії, споряджених 8 крилатими ракетами типу "Калібр".
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебував один корабель російських загарбників.