У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Цієї ночі російські окупанти продовжують атакувати Україну безпілотними літальними апаратами, військові повідомляють про щонайменше п'ять груп БПЛА у повітряному просторі країни.

Наразі тривогу оголошено у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.

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О 01:48 у ЗСУ повідомили про відбій загрози ударних БПЛА.

Одна група "шахедів" на Черкащині рухається у напрямку Київщини, ще одну фіксують на Сумщині, вона летить північним курсом, повідомили Повітряні сили о 01:08.

О 00:36 у КОВА повідомили, що на Київщині зафіксували рух російських дронів, у регіоні працють сили протиповітряної оборони.

Станом на 00:10 ситуація з "шахедами" наступна:

1. Група "шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на Кіровоградщину. 2. Кілька груп ударних БПЛА на Черкащині рухаються у напрямку Вінниччини та Київщини. 3. Група ударних дронів на Полтавщині - курсом на північний схід. 4. Група "шахедів" на Вінниччині, рухаються на північний схід. 5. Група "шахедів" на Сумщині рухається на північ.

Водночас у Зміївській громаді пролунала серія вибухів, пише Суспільне з посиланням на заступницю мера Тетяну Тімофєєву. Місцева влада збирає інформацію про наслідки атаки.

О 23:57 ПС попередили про активність російської тактичної авіації на сході та півдні, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Близько 23:27 військові оновили дані по БПЛА:

1. Група "шахедів" на Миколаївщині рухається на північ. 2. Кілька груп ударних БПЛА на Кіровоградщині рухаються на захід. 3. Група ударних дронів на Полтавщині - курсом на північ. 4. Кілька груп "шахедів" на Харківщині продовжують рух на захід у бік Полтавщини.

О 23:26 Повітряні сили повідомили про безпілотники у передмісті Кривого Рогу. Людей просять залишатися в укриттях.

Вже за кілька хвилин, о 23:12, військові попередили про нові групи "шахедів" на півдні Миколаївщини та на півночі Херсонщини. Напрямок руху - північний.

О 23:09Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про пересування дронів на наступних напрямках:

1. Кілька груп "шахедів" на півночі Миколаївщини, рухаються на північний схід. 2. Група ударних БПЛА на Кіровоградщині курсом на північний захід. 3. Група "щахедів" на Дніпропетровщині, вони прямують на Кіровоградщину. 4. Група ударних дронів на Полтавщині летить курсом на Миргород. 5. Кілька груп "шахедів" на Харківщині рухаються на захід, у бік Полтавщини.

Загроза обстрілів з моря: що відомо

Вдень в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що в Чорному морі перебуває шість кораблів російського флоту. Серед них було два підводних ракетоносії, споряджених 8 крилатими ракетами типу "Калібр".

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебував один корабель російських загарбників.

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