Такий сміливець знайшовся в Запорізькій області.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поділився відео, на якому чоловік голими руками переносить міну в лісопосадку.

Так, місцеві жителі знайшли міну біля мосту і будинків. Один зі сміливців зважився взяти її в руки та віднести в безпечне місце.

"У Бердянську знайшли міну біля мосту і будинків - звичайний український мужик з сигаретою в зубах голими руками переніс її в лісопосадку. Путіне, куди ти поліз?! Український народ непереможний", - підписав відео Геращенко.

Нагадаємо, раніше жителі Харкова подякували Володимира Путіна за "визволення" на тлі палаючого будинку.

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