Дві з трьох ворожих ракет збили.

Над Борисполем (35 км на південний схід від Києва) збили дві з трьох ворожих ракет.

Про це мер Борисполя Володимир Борисенко повідомив у Facebook.

"Оперативна інформація: дійсно, пролетіло над нами 3 ракети, дві з них були ліквідовані силами ППО", - сказав він.

Борисенко також зазначив, що третя ракета потрапила у військову частину. За його словами, тривогу в місті не оголошували, оскільки куди цілиться противник було відразу відомо.

Згодом Національна поліція України сповістила, що внаслідок потрапляння снаряду є поранені.

"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Раніше в Генштабі повідомляли, що окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський та Бориспільський райони.

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