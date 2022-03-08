Над Борисполем (35 км на південний схід від Києва) збили дві з трьох ворожих ракет.
Про це мер Борисполя Володимир Борисенко повідомив у Facebook.
"Оперативна інформація: дійсно, пролетіло над нами 3 ракети, дві з них були ліквідовані силами ППО", - сказав він.
Борисенко також зазначив, що третя ракета потрапила у військову частину. За його словами, тривогу в місті не оголошували, оскільки куди цілиться противник було відразу відомо.
Згодом Національна поліція України сповістила, що внаслідок потрапляння снаряду є поранені.
"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Раніше в Генштабі повідомляли, що окупанти намагаються забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський та Бориспільський райони.