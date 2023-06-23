Він намагався витягнути свого пораненого командира.

На війні в Україні загинув український спортсмен Олексій Слющенко.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. Багаторазовий чемпіон України з бодібілдінгу та паверліфтінгу служив у розвідпідрозділі 123-ої бригади територіальної оборони.

За словами побратимів, 5 червня Олексій брав участь в операції на дніпровських островах, поблизу Херсона. Він отримав смертельне поранення, коли намагався витягнути свого пораненого командира.

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Що відомо про Олексія Слющенка

Сестра спортсмена оприлюднила на сайті президента петицію з проханням надати йому звання "Героя України". Чоловік був відомим тренером.

У 2012 році він здобув звання Чемпіону Світу з пауерліфтингу у Празі під прапором України. Олексій став чемпіоном України з бодібілдінгу у 2018, 2019, 2021 роках, а також Срібним призером Чемпіонатів України у 2019, 2021 роках. Багаторазовий Чемпіон України та Майстер спорту України.

Він став на захист країни в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, вступивши до лав 123-Ї бригади територіальної оборони Миколаєва. Відзначається, що він був у складі відділення, яке першим знищило іранський дрон "Shahed" на Миколаївщині.

5 червня окупаційні війська намагалися витіснити сили оборони з Дніпровських островів, одночасно з проведенням терористичного акту на Каховській ГЕС. Усю ніч тривало бойове зіткнення з загарбниками, які мали чисельну перевагу. Наступного дня на острові Білогрудів Олексій отримав смертельні поранення. У нього залишилася маленька донька.

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