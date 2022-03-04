Пілот катапультувався, але не вижив

У Чернігові підбили ворожий літак.

Про це повідомив один із захисників Чернігова з позивним "Перевертень".

За його словами, у Чернігова теж є свій "Привид" і Народний Герой!

"Сергій Ч. Скромний офіцер, який 9 днів тому працював штатним клерком у Чернігові. Саме він навчив багатьох "вовків" використовувати ПЗРК. Саме він збив СУхого, який бомбив наше місто", - повідомив оборонець міста.

Він наголосив, що пишається знайомством з цим героєм.

"Пістолет пілота - його. Кажуть, пілота спіймали на Олександрівці (мікрорайон Чернігова - УНІАН), але, схоже, той при падінні отримав несумісні для життя травми. Таке буде з кожним!", - зазначив Перевертень.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чернігові внаслідок бомбардування російською авіацією 3 березня загинули 47 людей.