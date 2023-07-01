Малхаз Квіжинадзе та Джоні Одішвілі були ветеранами російсько-грузинської війни 2008 року.

У Грузію доставлені для поховання тіла двох бійців, які загинули в боях на війні в Україні. Як повідомляє портал "Новини-Грузія", літак з тілами загиблих Малхаза Квіжинадзе та Джоні Одішвілі приземлився у Грузії минулої ночі.

Зазначається, що Квіжинадзе вбитий цього тижня на Луганщині. Одішвілі був тяжко поранений у боях під Бахмутом, отримавши осколкове поранення в голову, лікарі безуспішно виборювали його життя.

Вони обидва були ветеранами російсько-грузинської війни 2008 року.

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За даними порталу, кількість грузинських бійців, які загинули в Україні з початку російського вторгнення у лютому минулого року, наближається до 50.

На сторінці Посольства України у Грузії розміщений допис про загиблих добровольців.

Грузинські добровольці на війні в Україні

"Грузинський легіон" було створено у 2014 році, після початку збройної агресії Росії на Донбасі, а вже у 2016 році батальйон офіційно увійшов до складу Збройних сил України.

Наразі основним завданням легіону є розвідувальні та диверсійні задачі на окупованій території України.

Станом на початок квітня повідомлялося, що під час війни на українській території загинули 40 громадян Грузії та уродженців Грузії, які мають українське громадянство.

Зокрема, лише за перший тиждень квітня було чотири повідомлення про загибель грузинських бійців на війні.

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