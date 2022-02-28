Ще 37 людей отримали поранення.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті після обстрілів російських окупантів загинуло 9 осіб, ще 37 поранені.

Про це Терехов сказав у своєму відеозверненні, розміщеному Харківською міською радою в соціальній мережі Facebook.

Він вважає, що розв'язана Росією війна свідчить, що здійснюється вбивство українського народу.

"Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке. Снаряди, які потрапляли в житлові будинки, убивши і скалічивши ні в чому неповинних мирних жителів. Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало", - заявив Терехов.

"Тільки за сьогоднішній день 37 поранених, з яких 3 дитини. Вийшли з бомбосховища люди, чотири людини, набрати води, і загинули. Сім'я, двоє дорослих і троє дітей, живцем згоріли в машині. Це дійсно жах", - сказавши Терехов.

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