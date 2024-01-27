Ввечері у суботу, 27 січня, у Харкові, Полтаві та Кременчуці пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. В кількох областях України почала ширитись повітряна тривога.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
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Російські атаки по Україні: останні новини
23 січня російські окупанти завдали руйнівної потрійної атаки по Харкову, внаслідок якої було потрощено оселі, кав'ярні, крамниці. Одна з ракет ударила в офісне приміщення, ще дві - в наукову установу. Спалахнули дві пожежі, їх загасили рятувальники.
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