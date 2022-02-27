У поліції закликали інших російських солдатів наслідувати цей приклад.

У Харкові зафіксовані непоодинокі факти здачі в полон російських солдатів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області.

"Маємо непоодинокі факти здачі в полон російських солдатів до державних органів, органів місцевого самоврядування. Звертаємося до усіх структур влади ретельно документувати такі випадки, відбирати зброю і надати російським полоненим тимчасовий прихисток", - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали інших російських солдатів наслідувати цей приклад – скласти зброю і здатися.

"Мешканці Харкова сьогодні пережили страшну ніч. Але наші воїни дають потужну відсіч російському загарбнику", - додали у відомстві.

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