Евакуйовано близько 20 осіб.

У Харкові снаряд окупантів влучив у 9-поверхівку. В результаті загинула жінка.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Харків: ворог підступно атакує житлові квартали, снаряд влучив у 9-поверхівку, загинула жінка, рятувальники евакуювали 2 десятки людей", - мовиться у дописі.

Зазначається, що 26 лютого о 21:20 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що внаслідок потрапляння ворожого артилерійського боєприпасу у житловий 9-поверховий будинок за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 40а, сталась руйнація опорної стіни сходової клітини та сходових маршів з 2-го по 7-й поверхи, пошкоджені будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під'їзду будинку близько 20 людей.

"На жаль, в результаті руйнації конструктивних елементів будинку, який зазнав обстрілу, загинула літня жінка, мешканка квартири на 5-му поверсі. У підвалі будинку ховались від обстрілів близько 60 людей. Ніхто з них не постраждав", - йдеться у повідомленні.