Тепер трофейна техніка буде стріляти у зворотний бік.

Українська армія продовжує протистояти російським окупантам і здобувати локальні перемоги. Наприклад, нещодавно стало відомо, що ЗСУ організували засідку і знищили понад сорок спецпризначенців СОБРа разом з їх командиром. А тепер з'явилася інформація про солідний трофей наших солдатів — російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир".

Як передає кореспондент УНІАН, техніку вдалося роздобути в Херсонській області. Тепер наші солдати зможуть застосувати її для удару по армії Російської Федерації. "Панцир" призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від повітряних атак. Відео з захопленим ЗРК присутнє нижче.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

Згідно зі свіжою інформацією від Генштабу України, темпи наступу армії агресора знизилися.

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