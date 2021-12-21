Ситуація із військовослужбовцями, і загалом на фронті складна, тому волонтери звернулися до небайдужих українців.

У вівторок, 21 грудня, у Києві приземлився борт із пораненими на Донбасі українськими воїнами. Ситуація із військовослужбовцями, і загалом на фронті складна, тому волонтери просять про допомогу.

Про це у Facebook написала волонтерка Наталія Юсупова.

За її словами, у Київ транспортували бійців, які вчора, 20 грудня, підірвалися на невідомому пристрої. У військових тяжкі поранення – ампутація, кульові та осколкові поранення.

Читайте такожГерой України Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло: Не цікавить війна заради війни. Цікавить – скільки можу знищити тих, хто приїхав вбиватиЮсупова наголосила, що обстріли на Донбасі ведуться постійно, майже щодня є поранені та вбиті. Водночас росіяни продовжують стягувати до українських кордонів озброєння.

"Люди, волонтерам потрібна допомога! Шпиталь закриваємо своїми зусиллями, будь ласка, допомагайте нам із придбанням необхідного на фронт. Потрібні квадрокоптери, кабелі, камери, планшети, ліки", – закликала Юсупова.

Волонтерка повідомила, що у грудні купила три квадрокоптери загальною вартістю 170 тис. грн, але військовим потрібні ще два. Крім того, бійцям передали 4 планшети вартістю 40 тис. грн., кабель – 11 тис. грн. та багато ліків.

Водночас військовим все ще потрібно багато видів кабелю, камер, іншого обладнання.

Якщо ви хочете допомогти військовим на Донбасі, ось реквізити: 5375 4141 0204 7676 та 5375 4141 2065 9130 Монобанк.

Як повідомляв УНІАН, з початку цієї доби станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти поранили військового.

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