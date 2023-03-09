За словами мера, поки що в столиці не вимкнули водопостачання.

У Києві 40% споживачів залишилися без опалення у зв’язку з екстренними відключеннями електроенергії, які застосували через масований ракетний обстріл українських територій.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram. Він уточнив, що наразі водопостачання столиці працює в штатному режимі.

"Після ракетної атаки, у зв’язку з екстренними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі", - повідомив мер.

В Києві пролунали вибухи через повітряну тривогу

Нагадаємо, що у зв'язку із завданням російськими загарбниками ракетних ударів у Київській області працювала система протиповітряної оборони, в Києві пролунали вибухи і є постраждалі. Зокрема, у Голосіївському і Святошинському районах столиці пролунали вибухи. У Святошинському районі двох постраждалих госпіталізували. Усього в столиці звернулося троє людей за допомогою.

Також через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці: "Наразі без світла приблизно 15% споживачів", - повідомив Кличко.

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