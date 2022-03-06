В місті оголошена повітряна тривога.

У суботу, 5 березня, в українській столиці близько 00:00 пролунали вибухи, їх чули в декількох районах.

Про це повідомляють очевидці, які зараз перебувають у Києві.

У місті оголошено повітряну тривогу. Всіх жителів столиці закликали негайно піти в укриття.

Як повідомляв Генштаб, противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації і застосовує високоточну зброю. Основні зусилля окупанти зосередили на оточенні міст Київ і Харків. Крім того, ворог має намір вийти на адміністративні кордони в Луганській і Донецькій областях і надалі створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

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