Вибухи зафіксовано у Шевченківському районі української столиці.

У понеділок вранці, 10 жовтня 2022 року, Росія знову атакувала Київ. У місті після оголошення повітряної тривоги пролунали кілька вибухів.

Про небезпеку удару з повітря було оголошено о 6:47, а після 8 ранку у Києві пролунали 3-4 вибухи. Про це повідомила низка місцевих пабліків.

Згодом інформацію про атаку підтвердив мер міста Віталій Кличко. Вибухи зафіксовано у Шевченківському районі.

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"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця", - повідомив він у своєму Telegram.

Кличко також наголосив, що про деталі повідомить згодом.

"Одна із ракет у Києві впала в районі пам'ятника Грушевському на вул. Володимирській. Працюють рятувальники", - написав у своєму Телеграм-каналі радник голови МВС Антон Геращенко.

Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві різних місцях. Інформація уточнюється. Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага, повідомляє "Суспільне".

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