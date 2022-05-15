Завершується робота з розмінування на Житомирському та Броварському напрямках.

У Києві продовжують розміновувати район Виноградаря та Вишгородський напрямок, особливо в лісових масивах.

Про це йдеться у зведенні Київської міської військової адміністрації, опублікованому на офіційному порталі Києва.

"Мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де велися бойові дії. Завершується робота на Житомирському та Броварському напрямках. Продовжуються роботи з розмінування в районі Виноградаря та на Вишгородському напрямку, особливо в лісових масивах. На даній місцевості сапери вилучають мінно-вибухові загородження противника та вибухонебезпечні предмети", - мовиться у дописі.

Також тривають роботи з обстеження території на вибухонебезпечні предмети у Пущі-Водиці.

"КП "Київпастранс" після обстеження пошкоджених ділянок саперами розпочало роботи з відновлення колій. Фахівці мають встановити 250 рейок та близько 600 шпал", - розповіли у КМВА.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно реагували на 215 подій, в ході яких було виявлено, вилучено та знищено 985 вибухонебезпечних предметів. Обстежено та очищено територію площею 21,47 га.

"Наголошуємо, що навіть з часом вже на обстеженій саперами території можуть виявлятися вибухонебезпечні предмети. Тому, навіть працюючи на присадибних ділянках, чітко дотримуйтеся інструкцій про дії у разі виявлення вибухонебезпечних предметів", - закликали у військовій адміністрації.

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