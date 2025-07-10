Жителів міста попросили не відкривати вікна.

У столиці сильно забруднене повітря після нічної повітряної атаки росіян. Небо над містом затягнуто димом.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко рекомендував киянам зачиняти вікна, оскільки дуже багато диму.

За даними сервісу SaveEcoBot, індекс якості повітря в деяких районах міста досяг позначки 150 і більше, а рано вранці взагалі був 275 балів при нормі 50.

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Наразі найбільш критична ситуація – на правому березі Києва.

При цьому Київ Цифровий повідомив, що у повітрі утримуються шкідливі домішки, тому краще не виходити зайвий раз на вулицю. Також містянам рекомендували відмовитися від активностей на відкритому повітрі і рекомендували пити багато води.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) зазначили, що відчутний запах горілого може виникати навіть тоді, коли референтні станції моніторингу показують, що рівень забруднення повітря за основними показниками (тверді частки, діоксид сірки, оксиди азоту тощо) лишається низьким.

"Після вибухів запах диму часто відчувається неподалік місць влучань або там, куди його приносить вітер. Також вітер може піднімати шкідливі речовини над землею чи розсіювати їх, тому станції моніторингу іноді показують менш інтенсивне забруднення, ніж відчуває людина", - йдеться у повідомленні КМВА.

Масований удар по Києву

У ніч на 10 липня РФ завдала по Києву масованого комбінованого удару. Спочатку столицю атакували десятки "шахедів". Потім Київ накрили двома хвилями ракет: спочатку балістичними, а потім крилатими.

Спочатку було відом про трьох постраждалих. Але в даний час їх 16. У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

У місті знанчні руйнування та багато пожеж. Наслідки нічної повітряної атаки ще в процесі ліквідації.

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