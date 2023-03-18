В окупованому Севастополі вранці гучно.

Вранці в суботу, 18 березня, в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів через рівні проміжки часу. Про це повідомляє телеграм-канал "НП Севастополь" з посиланням на слова очевидців.

Місцеві жителі загадуються над питаннями: "Що відбувається в Севастополі?", "Народ, що бахає? Для салюту зарано!".

"Приблизно через дві хвилини чують вибухи наші дописники з Корабельної сторони Севастополя", — додає "НП Севастополь".

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Також жителі анексованого півострова повідомляють про перестрілку в Інкермані, звідти доносяться гучні звуки.

Пізніше з'явився коментар так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва: "На одному з полігонів йде навчальна стрільба, в тому числі з гранатометів. У місті все спокійно".

Окупація Криму та ситуація на півострові сьогодні

16 березня 2014 року в Криму було проведено так званий "референдум" про статус півострова. Після його проведення та "намальованих" результатів Росія незаконно анексувала Крим.

Після заяв представників української влади про те, що Крим буде деокуповано, ймовірно, 2023 року, росіяни готуються до оборонних дій на території півострова.

Так, окупантами в Криму було створено оборонне угруповання, яке обладнає фортифікаційні споруди та лінію оборони.

На думку генерала США у відставці Бена Ходжеса, українська армія здатна звільнити півострів уже до кінця літа 2023 року.

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