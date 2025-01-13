Ймовірно, удару завдано по зенітно-ракетному комплексу спецпризначенців "кадировців".

У Курській області РФ російські окупанти помилково знищили власний комплекс ППО, який, ймовірно, є північнокорейською системою Pongae M-2020. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, про наявність таких ЗРК на озброєнні російських військ стало відомо тільки після удару по ньому російського БпЛА.

Як зазначає Коваленко, російський Fpv-дрон завдав удару по північнокорейському зенітно-ракетному комплексу малого радіусу дії - Pongae M-2020, який є аналогом ЗРК Тор-М2. Як зазначає оглядач, оператор БпЛА, ймовірно, вирішив, що в його прицілі якийсь західний зразок ЗРК, і відпрацював по ньому "на автоматі". Про "дружній вогонь" окупантів, зокрема, повідомив Telegram-канал War Zone.

"РФ завдала удару по зенітно-ракетному комплексу кадирівців, прийнявши його за РЛС ЗСУ. У результаті через безліч проблем із взаємодією було уражено об'єкт спецназу Кадирова...", - ідеться в повідомленні.

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Коваленко звертає увагу на те, що в тому, що трапилося, є кілька дуже важливих моментів.

"По-перше, ми можемо говорити про розширення номенклатури технічних засобів, що поставляються з КНДР до Росії. Наразі верифіковано постачання такої номенклатури: Bulsae-4/5 - мобільний ПТРК; M1989 Koksan - 170-мм САУ; М1985/М1991 - 240-мм РСЗВ; KN-15 - балістична ракета середнього радіусу дії. А тепер ще й система ППО Pongae M-2020, про передачу яких не повідомляла ні західна, ні південнокорейська розвідка", - акцентує Коваленко.

По-друге, за його словами, системи ППО Pongae M-2020 передані і розгорнуті на бойове чергування дуже приховано - про них не знали, поки самі окупанти помилково не знищили одну з таких установок.

Аналітик нагадав, що про постачання KN-15 теж стало відомо тільки, коли їх верифікували на території РФ. На думку Коваленка, це свідчить про "логістичний ланцюжок" постачань, які не відстежує розвідка союзників, що "вкрай насторожує".

Водночас наявність у РФ північнокорейської Pongae M-2020 свідчить про те, що у країни-агресора є проблема з ППО. Оглядач заявив:

"У КНДР Росія запитує саме те, чого їй найбільше не вистачає, і в цих поставках відображається складність заповнення втрат. Спочатку снаряди - снарядний голод, потім "м'ясо" (солдати - УНІАН) - брак особового складу, потім артилерія, балістика, а зараз уже й ППО".

Він також звертає увагу на той факт, що комплекс Pongae M-2020 є точною копією пускової ЗРК Тор-М2, представленої 2020 року на параді в Пхеньяні на честь 75-річчя Трудової партії Кореї.

"Але всі "забили" на можливість поставок технологій із Росії в КНДР і називали це картонним макетом. Ага, картонні макети, як і KN-23/KN-24, що прилітають по Харкову. Як же багато таких картонних макетів, які в результаті виявилися бойовою технікою", - підкреслив аналітик.

Яку зброю КНДР передає Росії

Раніше повідомлялося, що Північна Корея постачає Росії не тільки свої великокаліберні САУ "Коксан", а снаряди різних калібрів. Головний редактор спеціалізованого військового видання Defense Express Олег Катков заявив, що в КНДР є тисячі САУ "Коксан". За його словами, Північна Корея може також забезпечити потрібну РФ кількість боєприпасів, виробництво яких у КНДР розширюються.

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