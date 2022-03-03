Окупант сумнівався, що він зможе повернутися в РФ.

У мережі опублікували листування російського окупанта, який прийшов з війною в Україну, з якимсь Головчанським.

Судячи з листування, російський військовий перебував у Сумах. Він розповів своєму співрозмовнику, що в армії РФ в Україні величезні втрати, а місцеве населення їм "взагалі не раде".

"Я не знаю, як мені повернутися. Вийшло, що ми просто напали на Україну... Я не знаю, чи повернуся взагалі", - додав він.

Також окупант пише про понад 7 тисяч загиблих російських військових.

Нагадаємо, 24 лютого Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи. Згодом український лідер Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.

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