МЗС України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища.

У Міністерстві закордонних справ України категорично спростовують російські звинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб.

Про це йдеться в опублікованому на сайті МЗС коментарі прес-служби міністерства щодо російських звинувачень у нібито підготовці Україною підриву дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища, які називають "абсурдними".

"МЗС України категорично спростовує абсурдні російські звинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища, чи іншої інфраструктури задля буцімто покладання провини на Росію", - наголошується у коментарі.

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У МЗС підкреслили, що не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей.

"Що стосується "покладання провини на РФ", то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітях у головній дитячій лікарні України "Охматдит" свідчить сам за себе", - зауважили у міністерстві.

Зазначається, що єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія.

"У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія", - наголосили у МЗС.

Підкреслюється, що справжньою метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.

"Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб - це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", - йдеться у коментарі.

У МЗС нагадали, що минулоріч Росія вчинила найбільший техногенний злочин в Європі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС.

"Прикметно, що цей варварський акт, який призвів до екоциду та гуманітарної катастрофи, супроводжувався активною дезінформаційною кампанією. Москва тоді так само звинувачувала у цьому злочині Київ, всупереч усяким реальним фактам. На жаль, чимало іноземних видань тоді несвідомо підіграли російській пропаганді, поширивши новини із заголовками про Україну та Росію, які буцімто "звинувачують одне одного", - зазначили у міністерстві.

Так, у МЗС закликали міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами.

"Професійний підхід до цитування професійних російських брехунів полягає у наданні контексту, а не простому переказі їхніх слів", - зауважили у міністерстві.

Заяви РФ про руйнування дамб

У Росії звинуватили Україну в підготовці до руйнування дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова знову заявила, що українці нібито зруйнували власну Каховську гідроелектростанцію. За її словами, тепер Україна "готує чергову провокацію, щоб звинуватити Росію".

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України пояснили, для чого Росія лякає підривом дамб у Києві та Каневі. Так, Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції "Мир", намагаючись залякати українців загрозою нових терактів.

Як зазначили у ЦПД, заявами, що Україна нібито готує знищення дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію, Кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру будь-якою ціною", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки Росії.

Водночас у ЦПД наголошують, що у Росії немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева. Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною.

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