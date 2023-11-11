У Дмитра Лубінця не виключають, що це може бути черговим вкидом агресора, але обіцяють реагувати, якщо інформація підтвердиться.

Представник українського омбудсмена у секторі безпеки й оборони Олександр Кононенко прокоментував інформацію про створення так званого батальйона ім. Богдана Хмельницького, який росіяни сформували з українських військовополонених.

Так, в ефірі "Громадського радіо" Кононенко зазначив, що наразі інформація ще не має підтвердження, потребує вивчення, але Україна готова реагувати, якщо дійсно українських військовополонених примушують воювати проти своїх побратимів.

За його словами, це не новина, бо росіяни вже не одноразово протягом останнього року повідомляли про створення такого формування і лише 7 листопада вперше були показані відеокадри, де наші військовослужбовці складали нібито військову присягу.

Відео дня

"Але що важливо. Відповідно до ст. 130 Третьої Женевської конвенції, серйозним порушенням вважається примушення військовополоненого до служби у збройних силах ворожої держави. І це досить серйозне порушення, яке прирівнюється до навмисного убивства, тортур, або нелюдського поводження, зокрема, проведення біологічних експериментів. Це до ваги того, що намагається робити на сьогоднішній день агресор. Безумовно, якщо такі факти будуть підтверджені, то ми будемо реагувати, будемо інформувати відповідні міжнародні правові установи і організації. І цей факт не залишимо поза увагою", — зазначив Кононенко.

Відповідаючи на запитання, чи це може бути черговим інформаційним "вкидом" росіян представник омбудсмена зауважив, що наразі немає підтвержених фактів, що серед тих людей на відео, хто складав присягу, є українські військові, які були взяті у полон росіянами.

"Фактично після 7 листопада ми вперше побачили обличчя нібито українських військовослужбовців, яких потрібно ідентифікувати і сказати, чи дійсно це військовополонені колишні чи ні. Але це вже питання не Офісу уповноваженого, а відповідних правоохоронних структур…Щонайменше, якщо хоча б хтось один з військовослужбовців буде ідентифікований, то можна вже буде говорити про якесь співпадіння. Але тут слід застерегти, бо ми чітко розуміємо під яким примусом військовослужбовці, в цілому наші громадяни знаходяться, перебуваючи в руках росіян. Тому навіть до таких відео ми відносимось дуже обережно", - підкреслив Кононенко.

За його словами, після появи відео українська сторона направила інформацію, зокрема, до Міжнародного червоного хреста.

Створення батальйону "Богдан Хмельницький" – що відомо

Днями американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російські державні пропагандистські ЗМІ інформував, що найближчим часом в Україні буде розгорнутий російський батальйон, що складається з українських військовополонених.

У звіті ISW йшлося, що 7 листопада солдати батальйону "Богдан Хмельницький" склали присягу на вірність Росії і незабаром будуть розгорнуті в Україні. Батальйон діятиме у складі формування "Каскад" "ДНР", що свідчить про те, що військовополонені будуть розгорнуті в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Аналітики наголосили, що українців змусили піти на службу до ворога, що є явним порушенням Женевської конвенції. Вона передбачає, що "жоден військовополонений ніколи не може бути відправлений у зону бойових дій" і не повинен "прийматися на роботу, яка носить шкідливий для здоров'я або небезпечний характер".

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