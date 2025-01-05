Російське агентство РИА Новости зазначило, що його "кореспонденти" перебувають у задовільному стані.

Внаслідок удару дрона по автівці на трасі Донецьк-Горлівка був ліквідований російський пропагандист, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомила російська пропагандистська агенція РИА Новости.

"Позаштатний кореспондент "Известий" Олександр Мартем'янов загинув під час удару дрона ЗСУ цивільною машиною на трасі Донецьк-Горлівка. Кореспондент РИА Новости Максим Романенко та ще четверо співробітників ЗМІ поранені", - сказано у повідомленні.

За повідомленням РИА Новости, поранених пропагандистів доставили до лікарень. Агентство зазначило, що його кореспонденти перебувають у задовільному стані.

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Ліквідація російських пропагандистів

Раніше в Росії підтвердили, що під час розгрому найманців приватної військової компанії "Вагнер" у Малі було вбито відомого пропагандиста Микиту Федяніна. Він брав участь у так званій "СВО", як у Москві називають повномасштабну війну проти України.

ТАСС із посиланням на оточення автора провоєнного Telegram-каналу Grey Zone пише, що той деякий час перебував у Центральноафриканській Республіці, а потім поїхав у Малі, щоб зробити "серію репортажів про діяльність малійської армії".

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