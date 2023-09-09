За словами Скібіцького, на початку повномасштабного вторгнення було багато різних непорозумінь через невміння використовувати Starlink.

Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що інформацію щодо того, що мільярдер Ілон Маск наказав відключити Starlink біля Криму задля зриву атаки безпілотників на російський флот, треба ретельно перевірити.

Представник ГУР Міноборони України в ефірі телемарафону сказав, що для прояснення ситуації потрібно "призначити якусь групу, яка подивиться, що це було, наскільки ця інформація правдива".

Скібіцький розповів, що на початку повномасштабного вторгнення було багато різних непорозумінь через невміння використовувати Starlink та велика кількість технічних проблем пов'язаних з експлуатацією цієї системи.

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Війський нагадав, що інформаційна кампанія, яку проводить РФ, дуже впливає на подачу інформації, але він не спростував і не підтвердив факт проведення операції, в рамках якої Україна намагалася атакувати флот РФ.

Маск саботував атаку України на російський флот у Криму - деталі

мільярдер Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити супутниковий зв'язок Starlink, щоб зірвати запланований удар українських безпілотників, після розмови з російським послом. Про це йдеться в уривку з майбутньої біографії історика Уолтера Айзексона "Ілон Маск", пише Politico.

За словами самого Маска, супутники в цих регіонах нібито взагалі ніколи не включалися, і він просто вирішив не активувати їх.

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