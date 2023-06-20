Українців закликають залишатися в укриттях.

У ніч на вівторок, 20 червня, в ряді областей звучить повітряна тривога, українців попередили про ракетну небезпеку.

В офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України закликали жителів Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей не ігнорувати тривоги. Також вони попередили про ймовірність застосування окупантами ударних дронів.

О 01:04 військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу.

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Зараз вона оголошена в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

За даними "Суспільного", у Запоріжжі прогриміли вибухи. Офіційних коментарів від влади поки немає.

Оновлено о 01:31: Черкаська область - ракетна небезпека, загроза застосування ударних БПЛА.

Оновлено о 01:43: Про ракетну небезпеку та загрозу ударних дронів попереджають жителів Вінницької області.

Оновлено о 02:10: Відбій ракетної небезпеки у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Тепер загроза ударних БПЛА на Київщині, там оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 02:33: У Полтавській та Сумській областях загроза застосування ударних БпЛА.

Оновлено о 02:45: Тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Повітряні сили попереджають про загрозу дронів.

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