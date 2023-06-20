У ніч на вівторок, 20 червня, в ряді областей звучить повітряна тривога, українців попередили про ракетну небезпеку.
В офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України закликали жителів Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей не ігнорувати тривоги. Також вони попередили про ймовірність застосування окупантами ударних дронів.
О 01:04 військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу.
Зараз вона оголошена в Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.
За даними "Суспільного", у Запоріжжі прогриміли вибухи. Офіційних коментарів від влади поки немає.
Оновлено о 01:31: Черкаська область - ракетна небезпека, загроза застосування ударних БПЛА.
Оновлено о 01:43: Про ракетну небезпеку та загрозу ударних дронів попереджають жителів Вінницької області.
Оновлено о 02:10: Відбій ракетної небезпеки у Харківській, Полтавській та Сумській областях.
Тепер загроза ударних БПЛА на Київщині, там оголосили повітряну тривогу.
Оновлено о 02:33: У Полтавській та Сумській областях загроза застосування ударних БпЛА.
Оновлено о 02:45: Тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Повітряні сили попереджають про загрозу дронів.