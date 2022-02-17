Міністр оборони США Ллойд Остін назвав обстріл "тривожним".

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін відреагував на обстріл Станиці Луганської російськими окупантами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на брифінгу у Брюсселі після дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Ми бачили повідомлення про обстріл, і вони безсумнівно є тривожними. Ми досі збираємо подробиці, але ви знаєте, що ми впродовж певного часу говорили, що росіяни можуть вчинити щось подібне для того, аби виправдати воєнний конфлікт. Тому ми будемо слідкувати за цим дуже уважно", - наголосив Остін.

Загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.

Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

Натомість пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють фейки про нібито "обстріли української армії". Водночас ескалацію на Луганщині почали контрольовані Росією бойовики так званої "ЛНР".

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