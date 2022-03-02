У Сєвєродонецьку ворожий снаряд влучив у спортивний зал школи / фото Сергій Гайдай
Російський снаряд влучив у спортивний зал школи в Сєвєродонецьку. У будівлі ховалися люди.
Про це повідомляє голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Сєвєродонецьк. Снаряд влучив у спортивний зал школи № 16. У цей час у сховищі були люди", - йдеться в повідомленні.
При цьому він вказав, що за попередніми даними, жертв немає.
У Сєвєродонецьку війська РФ потрапили до школи, де ховалися люди