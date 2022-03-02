Сергій Гайдай зазначив, що за попередніми даними, жертв немає

Російський снаряд влучив у спортивний зал школи в Сєвєродонецьку. У будівлі ховалися люди.

Про це повідомляє голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сєвєродонецьк. Снаряд влучив у спортивний зал школи № 16. У цей час у сховищі були люди", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що за попередніми даними, жертв немає.