Руйнування зафіксовано на територіях більше половини громад області.

У Київській області щодня фіксується від 30 до 40 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

"Руйнування зафіксовано у 35 з 69 громад області (50,7%). Критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській, Пісківській громадах. Загалом більше 550 об’єктів", - зазначив він.

За словами Павлюка, на територіях області, залишених ворогом, фіксуються часті випадки замінування території та будівель місцевих мешканців.

Він зазначив, що група Сил оборони України продовжує проводити оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На всіх напрямках російського ворога успішно стримують ЗСУ, на деяких - наші війська здійснюють успішні контратаки.

"Небезпечні напрямки: населені пункти вздовж Житомирської траси, Буча – Ворзель – Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад", - наголосив Павлюк.

В Обухівському, Бориспільському та Білоцерківському районах ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони перебувають у підвищеній готовності.

У Бучанському районі ситуація напружена, але контрольована.

"Макарівська та Ірпінська громади, село Шпитьки - під обстрілами. Бородянська – заблокована. Гостомельська - йшли бої. Бородянська, Дмитрівська та Гостомельська - переміщення ворога. Село Дмитрівки – міни. Немішаївська та Бучанська громади - ворог окопався. Багато зруйнованої інфраструктури", - розповів керівник області.

Щодо ситуації у Броварському районі він повідомив, що спостерігається виведення ворожих сил з Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад. В межах району багато зруйнованої інфраструктури. Підрозділи ЗСУ ведуть оборонні дії та здійснюють успішні контратаки на окремих територіях району, проводять активний і дієвий обстріл місць скупчення противника.

За інформацією Павлюка, у Вишгородському районі гуманітарна катастрофа у Іванківській, Димерській та Поліській громадах. Місто Славутич – заблоковане.

У Фастівському районі здійснено обстріл нафтобази у місті Фастів.

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