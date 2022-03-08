Завод "Ізоват" виробляє приблизно 70% усієї мінеральної вати в Україні.

Увечері 8 березня російські війська завдали ракетного удару по житловому гуртожитку в Житомирі (район Корбутівка), а також по заводу "Ізоват".

Про подію розповів мер міста Сергій Сухомлин.

В результаті удару будівля повністю зруйнована. За словами мера, в гуртожитку живуть звичайні мирні громадяни, які отримали в ньому квартири 20 років тому. Інформація про постраждалих і загиблих уточнюється.

"Я розумію, що завод "Ізоват" - це дуже важливе підприємство для рашки, тому що цей завод дає приблизно 70% усієї мінеральної вати в Україні... Поки що підтверджено, що одна людина поранена", - повідомив Сухомлін.

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