Новини Житомира / фото УНІАН ( В'ячеслав Ратинський)
Увечері 8 березня російські війська завдали ракетного удару по житловому гуртожитку в Житомирі (район Корбутівка), а також по заводу "Ізоват".
Про подію розповів мер міста Сергій Сухомлин.
В результаті удару будівля повністю зруйнована. За словами мера, в гуртожитку живуть звичайні мирні громадяни, які отримали в ньому квартири 20 років тому. Інформація про постраждалих і загиблих уточнюється.
"Я розумію, що завод "Ізоват" - це дуже важливе підприємство для рашки, тому що цей завод дає приблизно 70% усієї мінеральної вати в Україні... Поки що підтверджено, що одна людина поранена", - повідомив Сухомлін.