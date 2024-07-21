На знімках видно пошкодження будівлі технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ.

Уночі 20 липня в Ростовській області РФ сталася "бавовна". На військовому аеродромі "Міллерово" гриміли вибухи, повідомляли про атаку безпілотників.

Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки аеродрому, на яких зафіксовано наслідки атаки. На них видно пошкодження будівлі технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ.

"Аеродром атакували дрони в ніч на суботу. На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі: як випливає з даних сервісу Wikimapia, один із них на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, другий – на відкритій місцевості, а третій – там, де розташовувався один зі складів паливно-мастильних матеріалів. Фотографія з космосу підтверджує заяви російських джерел про те, що літаки під час удару дронів не постраждали", – ідеться в повідомленні.

Відео дня

Удар по аеродрому "Міллерово"

Уночі 20 липня повідомлялося про потужні вибухи в районі військового аеродрому "Міллерово". У мережі писали про те, що в районі селища Долотинка, неподалік аеродрому, було чутно понад 16 вибухів.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що російське летовище "Міллерово" припинило існування після Другої світової війни, однак у січні 2014 року його відновили – саме перед окупацією Криму.

"Дата дає розуміння, що він був відновлений для анексії Криму, для подальшої його окупації. Уже тоді Росія готувалася до війни з Україною, це були завершальні фази", – зазначив експерт.

За його словами, там базувалися різні літаки – МіГ-29, а згодом і Су-35, а також Су-30 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: