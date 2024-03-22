Це був комбінований удар - було застосовано 12 одиниць "балістики".

Сьогодні Росія вчинила "замах" на критичну енергоструктуру України 12 балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ уточнили, чим бив ворог в день влучення по ДніпроГЕС.

Це була комбінована атака зі 151 повітряної цілі: наші захисники знищили 55 "Шахедів" та 37 крилатих ракет. Тобто загалом 92 цілі.

Чим била РФ у ніч на 22 березня:

63 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ - Росія);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Белгородська область - РФ., ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 - Ростовська обл. - РФ.);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із десяти МіГ-31К-Тамбовська область - РФ.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) - ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська обл. - РФ.).

Для стримання цієї навали Україна використала зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, а також всі можливі засоби радіоелектронної боротьби.\

Відео дня

Підсумковий рахунок - ліквідація 92 цілей: 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"; 35 крилатих ракет Х-101/Х-555; 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Влучання по ДінпроГЕС - чим загрожує

Сьогодні Росія завдала наймасштабнішої атаки по енергосистемі України та влучила цієї ночі по ДніпроГЕС - одному з найбільших об'єктів нашої критичної інфраструктури. Загалом під прицілом ворога були різні енергооб'єкти по всій країні. Про це заявив зранку голова правління "Укренегро" Володимир Кудрицький.

За його словами, пошкодженні на ДніпроГЕС суттєві, точну ситуацію щодо роботи об'єкта можна буде уточнити протягом дня, зараз там тривають роботи. Водночас він акцентував, що наразі немає жодної інформації чи ризиків прориву дамби. Також це питання коментував міністр енергетики України Герман Галущенко. Він назвав мету Росії.

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