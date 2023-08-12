Експерт впевнений, що мінімум один прогін мосту був сьогодні знищений.

Удар по Кримському мосту був нанесений модернізованою ракетою С-200, мінімум один прогін мосту був знищений.

На думку військового експерта Павла Нарожного, судячи з опублікованих сьогодні відео, на Кримському мосту є декілька очагів, з яких іде чорний дим, це означає, що влучання були.

"Це якісь модернізовані ракети С-200 і ми не знаємо їхні характеристики. Але попередньо, це ракета з боєголовкою 150-200 кілограмів, летить вона по якійсь квазі-балістичній траєкторії, тобто це не крилата ракета, вона летить на висоті до кілометра", - сказав експерт в ефірі телемарафону.

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Він вважає, що це доводить величезні проблеми у російської системи ППО для збиття таких ракет.

На думку експерта, вага боєголовки ракети у 200 кілограм - це не так багато у порівнянні, наприклад, з німецьким Taurus, проте ракети "роблять свою справу".

"Я більш ніж впевнений, що мінімум один прогін на мосту був знищений і сподіваюсь, що це був залізнодорожний прогін, бо насправді автомобільні не такі важливі, Бо жд дорогою ворог доставляє боєприпаси, особовий склад і все, щоб вести війну", - додав експерт.

Атака на Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, під час атаки на Кримський міст, 12 серпня пролунало щонайменше вісім вибухів.

Близько 15:10 12 серпня, міст повторно атакували.

Повідомлялося про втомобільні черги. На в'їзд на Кримський міст з боку півострова очікують понад 700 автомобілів, з боку Кубані - понад 560.

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