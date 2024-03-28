Артем Августинович загасив своє палаюче обличчя та рятував інших поранених.

Рятувальник Артем Августинович, який 15 березня отримав поранення в Одесі під час удару по місту "Іскандером", розповів, що відбувалося у "пекельному місці", де загинули понад 20 людей. Відео з розповіддю рятувальника оприлюднила прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області.

"Це наймолодший та найхоробріший Артем Августинович - справжній герой, який під час повторного ракетного обстрілу 15 березня отримав опіки та травми, але "загасив своє палаюче обличчя і побіг рятувати своїх хлопців", - розповіли у прес-службі.

Чоловік розповідає, як через кілька хвилин після першого вибуху він разом з колегами відправився на місце події. У той момент йому здавалося, що навколо все завмерло, а рухаються лише рятувальники. По прибуттю вони побачили жахливу картину - зруйновану будівлю, велике полум'я тощо.

"Все, що я пам'ятаю, - це як просто повертаюсь спиною до пожежі, лунає вибух. Мене відкидає просто у бік, падаю. Хочу встати, не розумію нічого… Не можу відкрити очі через те, що перед очима просто жовто-яскрава картинка - я розумію що моє обличчя горить, горить підкасник. Я хочу його руками загасити, але не виходить…", - розповів Августинович.

За його словами, він хотів звернутися до колег по допомогу - попросити загасити полум’я, але навколо чув стогін та крики поранених, а на землі бачив лише силуети. Артем вже не пам’ятає, як потушив своє обличчя та почав виповзати з епіцентру вибуху. Каже, що й зараз не може повірити в диво – у нього вціліли руки та ноги.

"Я виповз, було все як в тумані... От тоді в мене вже було відчуття, що я застиг на місці. Тоді вже побачив Сашу (рятувальник Олександр Донцов теж отримав поранення – УНІАН), питав його, як він, чи має поранення. А він сказав, що нічого не чує…", - додає Августинович.

Хлопці розуміли, що потрібно повертатися у полум’я – рятувати тих, хто потребував допомоги.

"Ми зібралися з силами та пішли. Було дуже страшно повертатися - все палало, лунали вибухи… (від витоку газу – УНІАН). Побачили нашого колегу Дмитра, який знаходився в напівпритомному стані, у нього був відкритий перелам ноги. Розуміли, що його потрібно звідти забрати. Якщо ми його не заберемо, він може згоріти живцем", - поділився спогадами Августинович.

Він пригадує, як вони тягнули товариша у безпечне місце, через поранення їм не вистачало сил, а згодом Дмитра передали лікарям "швидкої". Пам’ятає, що був у шоковому стані, що намагався ще комусь допомогти. Однак йому стало погано та прийшов до тями він у лікарні – в однієї палаті з Донцовим.

За його словами, страшним ударом для нього стала звістка про загибель двох колег – водіїв ДСНС. Як тільки йому повернули телефон, одразу зв’язався з дружиною, яка дуже швидко до нього приїхала.

"Здивувався, що вона так швидко до мене приїхала. Хвилювався, як вона відреагує, коли мене побачить. Не знав, що у мене з обличчям, – воно було перебинтоване… Боявся, що в неї почнеться істерика. Переживав за неї та маму. Просив дружину сказати мамі, що зі мною все гаразд, нібито, я просто перелякався. А вона каже, що мама вже все знає - бачила новини, фото…", - розповідає рятувальник.

Він підкреслює, що, не дивлячись на пережите жахіття, з професії йти не збирається.

Як уточнили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС, Августиновичу – 21 рік.

"Його вчора прооперували, дістали уламок зі спини. Ще буде операція, бо є (уламки – УНІАН) в руках", - додали в управлінні.

Подвійний удар по Одесі 15 березня

Через ракетний удар по Одесі 15 березня загинула 21 людина, десятки поранених опинилися у лікарнях. Зокрема загинули поліцейські (серед них - командир полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Гостіщев), два рятувальники, медики, співробітник освітнього закладу, колишній віцемер Одеси тощо.

Російська армія завдала по Одесі два удари ракетами типу "Іскандер-М". Влучання сталося у житловому секторі, у рекреаційній зоні міста - на вулиці Дача Ковалевського. Після першого удару на місце влучання на допомогу постраждалим дуже швидко прибули спеціалісти відповідних служб, але в цей момент росіяни запустили другу ракету.

Один із рятувальників - Олександр Донцов, який вижив у той день, - розповів про "пекельні" перші хвилини. За його словами, від страшного поранення його врятували іконки, що були у кишені разом з документами. Уламок в них застряг, та кінцівка вціліла.

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