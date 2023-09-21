Юсов зазначив, що були атаковані об'єкти, які пов'язані із забезпеченням логістичних можливостей росіян, а також паливно-мастильними матеріалами.

У Криму сьогоднішня ніч була гучною, однак "важливі події" були не лише на тимчасово окупованих територіях України, але й на території Росії.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, зауваживши, що заходи продовжуватимуться.

"Можемо привідкрити, що цієї ночі були події не лише на тимчасово окупованих українських територіях. Дуже важливі події в Криму, звичайно. Справді знакові, але так само і на території самої так званої Росії", – сказав Юсов.

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Він додав, що йдеться про об'єкти, які пов'язані з логістикою росіян, зокрема, із забезпеченням логістичних можливостей, а також паливно-мастильними матеріалами.

Юсов зазначив, що події цієї ночі показують, що інтенсивність, динаміка дій українських Сил безпеки й оборони зростає й зростатиме й надалі.

Коментуючи заяви окупантів про "наймасштабнішу атаку" дронів на Крим, він зазначив: "Стосовно "наймасовішої" – думаю, нехай рахують окупанти. Ми повинні діяти далі собі за своїми планами".

Бавовна у Криму

Сьогодні вночі Україна завдала удару по російській авіабазі "Саки" поряд з селищем Новофедорівка в окупованому Криму. Зазначається, що удари влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун".

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