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Севастополь горить: можливий приліт по кораблю Росії (відео)
10:13, 21.04.240 хв. оновлюється
Російські канали кажуть - військові відбили атаку протикорабельної ракети у Севастополі.
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