Удари по іноземних суднах у портах Одещини: "терор" чи нова стратегія Кремля

Останнім часом Росія помітно посилила атаки на українські порти, які працюють в рамках "морського коридору". УНІАН розбирався, чому саме зараз почастішали удари, та які цілі переслідує країна-агресор.

У вересні-жовтні внаслідок російських ударів по трьох морських торговельних портах Великої Одеси – "Південний", "Чорноморськ" та Одеський порт – загинули та постраждали десятки цивільних, переважно співробітники підприємств. Це - громадяни України. Серед поранених - кілька іноземних моряків. Пошкоджено іноземні комерційні судна, складські приміщення, інфраструктуру, обладнання, адміністративні будівлі, знищено продовольчі вантажі...

Експерти говорять про спробу зриву роботи українського морського коридору, загрозу глобальній продовольчій безпеці. Деякі аналітики вважають, що російська окупаційна армія почала завдавати вибіркових ударів по суховантажах та балкерах певних країн.

Жертви атак

Україна, завдяки ЗСУ, які знищили частину кораблів Чорноморського флоту РФ, а іншу змусили відійти до Новоросійська, вже понад рік забезпечує функціонування морського коридору без домовленостей з країною-агресором (роботу попереднього зернового коридору зірвала Росія). За час дії нового шляху до трьох портів зайшло понад 2,8 тисяч суден, якими продукція направляється до понад 50 країн світу.

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Країна-агресор періодично завдає ракетних ударів по чорноморських портах. Останнім часом кількість цих атак значно побільшала. Від обстрілів потерпають цивільні судна та інфраструктура портів. Зокрема, тільки протягом вересня-жовтня було пошкоджено шість суден, одне з них – двічі.

За словами керівника Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, атаки на порти "Великої Одеси" дійсно почастішали. На думку фахівця, обстріли портів балістикою з пошкодженням суден – це не тимчасове явище, а нова стратегія, що має на меті знищити морський коридор.

Так, 11 вересня постраждав грецький балкер AYA (прапор Сент-Кітс та Невіс), 20 вересня – латвійський суховантаж GOLDEN LION (прапор Антигуа та Барбуда), 6 жовтня – судно PARESA (Сент-Кітс та Невіс, реєстрація – Маршаллові острови), 9 жовтня – португальський контейнеровоз SHUI SPIRIT (прапор Панама), 14 жовтня – польське суховантажне судно NS MOON (Беліз). Ще одне грецьке судно – OPTIMA (прапор Палау) – зазнало атаки двічі – 7 та 14 жовтня.

Андрій Клименко звертає увагу на те, що судна, які потрапили під обстріл у вересні-жовтні, мають зв'язок – є у власності або в управлінні - із країнами Євросоюзу (три – з Греції, по одному – з Латвії, Португалії, Польщі). При цьому, найбільша кількість комерційних суден, які перебувають у портах "Великої Одеси", належить турецьким судновласникам - 61 (28,5% у вересні). Для порівняння, грекам належить всього 36 (16,8%).

Тому аналітик припускає, що РФ атакує порти вибірково, прагнучи уникнути ударів по суднах, які перебувають у власності певних країн.

"Судна турецьких судновласників якось "не статистично" уникають влучань", - констатує Клименко.

Президент центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар додає, що результати моніторингу, проведеного командою Клименка, свідчать про спробу відлякати європейських перевізників від українських портів.

"Дізнатися, яке саме судно стоїть біля причалу – не проблема. Це відкрита інформація – є спеціалізовані сайти, які містять відповідні дані про всі судна, які працюють легально. Їхні базові дані – місце розташування, прапор, реєстрація – мають бути оприлюднені, згідно з міжнародним морським правом", - пояснив він.

Своєю чергою, речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук схиляється до версії, що мета РФ – саме портова інфраструктура, а суховантажі, балкери випадково опинилися у "зоні ризику". За його інформацією, кінцевими користувачами багатьох експортних вантажів є Іспанія та Китай, і бити по суднах, які працюють на користь цих країн, мабуть, останнє, чого хоче Російська Федерація.

"Та й з власниками суден агресору краще не сваритися", - додав речник ВМС ЗСУ.

Примарні військові цілі

У Росії ж традиційно звітують, що завдають ударів по українських портах нібито через наявне там озброєння.

Наприклад, 6 жовтня Міноборони РФ заявило про "успішне" застосування балістичної ракети "Іскандер-М" по порту "Південний", де росіянам нібито вдалося знищити "контейнеровоз із боєприпасами". Зокрема, військове відомство країни-агресора стверджує, що ракета поцілила по партії озброєння, доставленого з Європи в момент його розвантаження.

Однак насправді 6 жовтня РФ завдала удару по судну "PARESA", яке біля одного з причалів завантажувалося зерновими. За даними Адміністрації морських портів України, балістична ракета потрапила у відкритий трюм – на борту на той момент було близько 6 тисяч тонн кукурудзи. Вантаж наступного ранку мав вирушити до Італії. Екіпаж балкера – 15 громадян Єгипту та Сирії – дивом не постраждав.

Михайло Гончар зазначає, що заяви РФ про знищення боєприпасів в портах – повна нісенітниця.

"По-перше, озброєння надходить в Україну іншим шляхом. По-друге, якби судно було завантажене боєкомплектом, то за такого балістичного удару воно злетіло б у повітря. Але цього, наскільки я знаю, не сталося. Втім, росіяни не дуже переймаються правдоподібністю своєї версії. Абсурдні заяви давно стали для них звичайною практикою", - заявляє спеціаліст.

Аналогічну думку висловлює військово-політичний оглядач Олександр Коваленко: "Інформація про зброю, нібито доставлену в Україну морем, – абсолютна брехня. Кораблі, озброєння під час військових дій не можуть пройти через протоку Босфор, згідно з конвенцією Монтре, яка регулює рух між Чорним та Середземним морями".

За його словами, балістичні удари по цивільному флоту почастішали, оскільки Росії вдалося наростити виробництво ракет 9М723 ("Іскандер-М") до одного готового виробу на добу. Крім того, як зазначив оглядач, росіяни швидше накопичують відповідний арсенал завдяки тому, що у досить стабільному режимі отримують балістичні ракети від Північної Кореї.

"Тому росіяни можуть дозволити собі більше ударів такою компонентою, ніж це було, наприклад, рік тому", - додав експерт.

Коваленко також пояснив, що Росія розподіляє застосування певного виду озброєння, виходячи з його характеристик (потужності, дальності польоту тощо) та пріоритетності. Наприклад, для терору населення, яке перебуває у ближній зоні ведення бойових дій, російська окупаційна армія застосовує артилерію або зенітно-ракетні комплекси С-300. На більш далекі відстані, по тилу України, противник б'є дронами типу Shahed ("Герань") та ракетами – морського базування "Калібр", "повітря-земля" Х-101, Х-555/55, "Іскандерами" та іншими.

При цьому, кожен удар балістикою – "задоволення" дуже дороге, адже виготовлення 9М723 ("Іскандер-М), за даними Коваленка, обходиться у 7 мільйонів доларів.

"Тому такі ракети не застосовують виключно для терору цивільного населення. РФ запускає їх по об'єктах, які намагається максимально зруйнувати", - переконаний оглядач.

Але "Іскандери" з касетною бойовою частиною все ж несуть загрозу для цивільних. Площа розльоту суббоєприпасів складає 3-5 кілометрів, залежно від висоти, на якій розірветься бойова частина. При цьому, як уточнив експерт, їх розкриття контролюється, програмується заздалегідь з урахуванням охоплення якнайбільшої площі ураження.

Іншими словами, росіяни знають, що знищують не лише портову інфраструктуру, а й цивільні судна, звичайних людей, які можуть опинитися неподалік. Наприклад, той же Одеський порт розташований у межах міста. І, завдаючи по ньому ракетних ударів, окупанти не можуть не знати про те, що майже напевно постраждають цивільні.

Ризики від атак для морського шляху

Президент центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар зазначає, що атаками на чорноморські порти РФ прагне завдати якомога більшої шкоди економіці України, адже зовнішня торгівля нашої країни значно від них залежить. Саме тому атаки не випадково відбуваються зараз – у сезон активного відвантаження сільськогосподарських культур нового врожаю, насамперед зернових. Аграрний експорт – одна з ключових частин наповнення держбюджету України.

Як додає оглядач Коваленко, зараз у Кремлі вважають пріоритетним застосовувати балістику для внесення дисбалансу в роботу морського коридору, залякування постачальників вантажів та компаній-вантажоперевізників. І суть ударів полягає не лише у намаганні завдати економічних збитків Україні – Москва також планує здобути перевагу на продовольчих ринках, куди хоче зайти зі своїм зерном.

"Насамперед, це – Африка. Тому Росія намагається створити дефіцит для африканських країн, які обходяться зараз без її товарів. Агресор прагне повернутися на цей ринок саме зі своїм зерном, яке, можливо, реалізує за нижчою ціною. Тобто, йдеться про глобальніші речі, ніж "просто баталії" в рамках Чорного моря. Це, швидше, геополітичний аспект", - акцентує аналітик.

Але, попри атаки на одеські порти, морський коридор продовжує функціонувати. За словами Дмитра Плетенчука, ВМС ЗСУ повноцінно забезпечують безпеку суден безпосередньо у морі – це протимінна боротьба, супровід, конвоювання тощо.

"Ми забезпечуємо всі ці елементи коридору, які залежать саме від нас", - заявив Плетенчук.

Разом з тим, американське інформагентство Bloomberg пише, що атаки по ключових портах України вплинули на вартість страхування суден, які проходять коридором у Чорному морі. Видання посилається на двох анонімних учасників ринку, які розповіли, що "покриття" у першій декаді жовтня зросло на 0,75% та перевищило 1% від вартості судна. Наводиться приклад: для судна вартістю 50 мільйонів доларів збільшення вартості становить 125 тисяч доларів за рейс. Зазначається, що трафік поки стійкий, але продовження російських атак може змусити судновласників переглянути плани щодо користування коридором.

На думку Михайла Гончара, РФ якраз сподівається, що через обстріли зросте ставка фрахту, страхування. Як наслідок, через велике збільшення витрат, експортні операції стануть малоприбутковими чи взагалі збитковими. Тобто, агресор прагне змусити судновласників уникати обслуговування експортних потоків з українських портів.

Водночас, як наголошує фахівець, наразі не стоїть питання про припинення роботи морського коридору – його блокада неможлива без залучення російського флоту, який, як вже зазначалося, ховається у Новоросійську.

"Тому, говорячи про збитки та значний тиск на морський коридор, ми поки що маємо на увазі потенційну загрозу. Так чи інакше, тими силами та засобами, які є у розпорядженні ЗСУ, частина атак нейтралізується. Звісно, з огляду на невеликий підлітний час з території Криму, звідки окупанти запускають балістику, наша ППО не завжди ефективно спрацьовує. Ми неодноразово зверталися до західних партнерів із проханням допомогти у захисті наших портів, але, на жаль, цього поки не сталося...", - констатує Гончар.

За словами Олександра Коваленка, для захисту портів вкрай потрібні такі комплекси як Patriot та GEM-T. Тільки вони можуть врятувати від "Іскандерів".

Лариса Козова