Для протистояння наступу Росії потрібно дедалі більше призовників.

В Україні не вистачає бійців на фронті, внаслідок чого посилюються мобілізаційні заходи. При цьому кількість ухилянтів від військової служби збільшується. Про це йдеться у матеріалі The Economist.

Зокрема, журналісти видання поспілкувалися з кількома мешканцями Одеси. Так, бармен Олександр каже: не бажаючи залишати свій дім, боїться, що військові можуть постукати в його двері наступним.

"Ви можете піти, але це квиток в один кінець. Ви можете поїхати на передову, але це також може бути квиток в один кінець. Або ви можете залишитися тут і жити в страху", - розповідає чоловік.

24-річний Владислав також почав війну як переконаний патріот. У перші місяці він дивився повідомлення про звірства росіян і відчув сильне бажання воювати. Потім чоловіки з його кола почали йти — пішли на схід, на лінію фронту. Друзі, родичі, батько й вітчим — усі стали військовими.

Владислав почав отримувати жахливі новини про реальність війни з надто малими боєприпасами. Багато його друзів загинули. Зараз сім’я Владислава закликає його триматися подалі від офіцерів строкової служби, які нишпорять вулицями Одеси. Він прислухається до їхніх порад і ховається.

"Не тому, що я боюся воювати, я боюся, бо знаю, що там відбувається", - сказав чоловік.

Видання зазначає, що ще одним викликом є ​​нещодавнє зниження мінімального віку під час мобілізації з 27 до 25 років.

"Це була нагальна необхідність для військових, які з усіх сил утримують передову. Мабуть, найважливішим його положенням є вимога про те, щоб усі чоловіки, які мають право на призов, реєструвалися в новій онлайн-базі даних, що збільшує їхню вразливість перед призовом", - пише видання.

Мобілізація в Україні - останні новини

Стало відомо, як в Україні проходитиме мобілізація інвалідів з 1 травня. Так, мобілізація інвалідів 2 групи, як і мобілізація інвалідів 3 групи або 1-ї, можлива тільки за їхнім добровільним бажанням, якщо чоловік підпише контракт із ЗСУ. До цього моменту їм надається відстрочка на 6-12 місяців залежно від захворювання.

Якщо ж військовозобов'язаний у віці від 25 до 55 років отримав групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, він має пройти ЛКК, де такий діагноз буде підтверджено. Таке правило не стосується військовозобов'язаних, у яких з'явилася інвалідність I або II групи після травми в рамках служби та захисту України.

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