Наразі українські війська продовжують готуватися до проведення спецоперації.

Збройні сили України можуть розпочати очікуваний контрнаступ проти армії РФ вже протягом двох місяців. Для цього Україна має отримати більше зброї.

Про такі плани розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк італійській газеті La Stampa.

Він уточнив, що для ефективної спецоперації українським захисникам потрібні ракети більшої дальності.

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"Ми виснажимо росіян, а потім зосередимося деінде. Нам потрібні ракети більшої дальності", - сказав він.

"Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємося протягом наступних двох місяців", - додав радник голови ОП.

Україна готується розпочати контрнаступ проти армії РФ

Раніше голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ продовжують активно готуватися до початку контрнаступу на окремих ділянках фронту, але для отримання переваги на полі бою - українським військам важливо домінувати у повітряному просторі. Міністр підкреслив, що для цього партнери мають передати Україні винищувачі F-16, Gripen, або італійські Tornado.

Зі свого боку міжнародні ЗМІ підкреслюють, що, в разі початку контрнаступу з боку ЗСУ - найбільш ймовірний напрямок для проведення спецоперації - Мелітополь (Запорізька область).

Також раніше повідомлялося, що Генштаб вже провів декілька репетицій можливого весняного контрнаступу на росіян. Вони охоплювали різні сценарії розвитку подій на полі бою. Один з них - обов'язково застосують проти військ РФ.

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