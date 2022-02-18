Віце-прем'єрка зазначила, що Україна створить належні умови для мешканців тимчасово окупованих територій.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна не є ворогом для мирних мешканців ОРДЛО, ворог України - це російський окупант.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу щодо ситуації на Донбасі.

"Україна не є ворогом для мирних мешканців ОРДЛО, бо це наші люди. Наш ворог - це російський окупант", - зазначила Верещук.

Вона наголосила, що Україна чітко відрізняє те, що відбувається сьогодні на тимчасово окупованих територіях.

"Ми бачимо як російські окупанти нагнітають ситуацію, створюють інформаційне тло, за яким розпочинаються панічні настрої. І ми розуміємо, що в цьому є великий сенс, який закладає Російська Федерація", - наголосила міністр.

Вона закликала мешканців окупованих територій їхати на підконтрольну Україні територію.

"Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб. Ми вас чекаємо. Ми створимо усі можливі умови, щоб ви мали, де жити, що їсти, та відчували, що ви не одні", - підкреслила Верещук.

За її словами РФ хоче "розхитати" ситуацію та змусити Україну йти на поступки.

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

В результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один-бойове травмування, а також поранені дві цивільні особи.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено будівлю дитячого садка, лінії електропередач, газопровід і зруйновано два приватних будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи газопровід і приватний будинок.

Після обстрілів школи і садка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти були обстріляні з українського боку.

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