Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. Оголошено режим тиші.
Про це на брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук.
Маршрут
Евакуація жителів Сум відбуватиметься лише за одним маршрутом: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.
Українська сторона отримала інформацію про те, що росіяни планують зрив евакуації, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей виїхати непогодженим шляхом.
Верещук закликала росіян відмовитися від спроб зірвати погоджений процес.
Україна має намір евакуювати до Полтави мирних жителів, у тому числі іноземних студентів. Зокрема, громадян Індії та Китаю.
Жителям, які залишаються у місті, передадуть продукти харчування та медикаменти.
Час
З 09:00 за вищевказаним маршрутом оголошується режим тиші.
Часові рамки роботи гуманітарного коридору - з 09:00 до 21:00. Перша колона розпочала рух із міста о 10:00.
По всьому маршруту мають бути прибрані будь-які перешкоди для руху колон. Колона з гуманітарними вантажами для Сум рухатиметься за маршрутом Лохвиця - Андріящівка - Ромни - Недригайлів - Суми.
Громадяни можуть евакуйовуватися на власних автомобілях за автобусною колоною.
В місті вже почався перший етап евакуації.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що для евакуації в Суми відправили 35 автобусів.
"У колоні – представники Червоного Хреста, медики. Направлено також 20 тонн гуманітарної допомоги: їжа та ліки", - заявив він.
Раніше стало відомо, що РФ запропонувала в Україні відкрити гуманітарні кордони до російської та білоруської територій.
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що така пропозиція є абсурдною, цинічною та неприйнятною.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися на українську територію. Україну також атакували з території Білорусі.
Верховна Рада підтримала запровадження в Україні воєнного стану.
Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, не раз були атаковані Київ, Харків, Маріуполь та Волноваха.