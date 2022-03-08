Українська сторона не виключає провокацій з російського боку, але закликає утриматися від них.

Україна, Росія і Червоний Хрест погодили гуманітарний коридор для евакуації з Сум. Оголошено режим тиші.

Про це на брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Маршрут

Евакуація жителів Сум відбуватиметься лише за одним маршрутом: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

Українська сторона отримала інформацію про те, що росіяни планують зрив евакуації, готуються маніпуляції з маршрутом, щоб змусити людей виїхати непогодженим шляхом.

Верещук закликала росіян відмовитися від спроб зірвати погоджений процес.

Україна має намір евакуювати до Полтави мирних жителів, у тому числі іноземних студентів. Зокрема, громадян Індії та Китаю.

Жителям, які залишаються у місті, передадуть продукти харчування та медикаменти.

Час

З 09:00 за вищевказаним маршрутом оголошується режим тиші.

Часові рамки роботи гуманітарного коридору - з 09:00 до 21:00. Перша колона розпочала рух із міста о 10:00.

По всьому маршруту мають бути прибрані будь-які перешкоди для руху колон. Колона з гуманітарними вантажами для Сум рухатиметься за маршрутом Лохвиця - Андріящівка - Ромни - Недригайлів - Суми.

Громадяни можуть евакуйовуватися на власних автомобілях за автобусною колоною.

В місті вже почався перший етап евакуації.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що для евакуації в Суми відправили 35 автобусів.

"У колоні – представники Червоного Хреста, медики. Направлено також 20 тонн гуманітарної допомоги: їжа та ліки", - заявив він.

Раніше стало відомо, що РФ запропонувала в Україні відкрити гуманітарні кордони до російської та білоруської територій.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що така пропозиція є абсурдною, цинічною та неприйнятною.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися на українську територію. Україну також атакували з території Білорусі.

Верховна Рада підтримала запровадження в Україні воєнного стану.

Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів. Зокрема, не раз були атаковані Київ, Харків, Маріуполь та Волноваха.

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